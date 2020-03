Van Ranst: “Het wordt onmogelijk om coronamaatregelen onmiddellijk te stoppen” ttr

20 maart 2020

20u35

Bron: VTM NIEUWS 42 VTM Nieuws Het werd al vaker gesuggereerd, maar ook viroloog Marc Van Ranst (KU Leuven) zegt in de studio van VTM Nieuws dat de coronamaatregelen in ons land heel waarschijnlijk niet op 5 april zullen worden opgeheven. “Die paasvakantie wordt er geen zoals de andere paasvakanties”, aldus Van Ranst. “Zelfs als we volgende week in het beste geval een kentering beginnen te zien, wordt het onmogelijk om die maatregelen al onmiddellijk te stoppen.”

Gisteren zijn in ons land 16 mensen overleden aan het coronavirus, het aantal nieuwe besmettingen bedraagt 462. “We zullen gewoon worden aan stijgende cijfers”, zegt viroloog Marc Van Ranst (KU Leuven) vandaag in de studio van VTM Nieuws. “Dat zal nog een paar dagen blijven duren”. We zijn een week ver sinds de strengere maatregelen zijn afgekondigd. “Binnen een paar dagen moeten we daarvan de resultaten beginnen zien. Eerst zullen we dat zien in het aantal besmette gevallen. Dat kunnen we moeilijk meten, want niet elke besmette patiënt gaat naar de dokter. En we testen ook niet iedereen. Dan zal het nog een aantal dagen duren vooraleer we het zullen zien in het aantal opnames in de ziekenhuizen. En nog veel later in de uiteindelijke sterftecijfers.”

“Ik denk dat we voldoen aan de eerste voorspellingen”, gaat Van Ranst verder. “Wanneer we de cijfers vergelijken met andere Europese landen, dan loopt het gelijk. We lopen er zelfs iets onder. In Nederland heeft men nu honderd doden, maar we zitten niet heel veel achter. We gaan nog hogere cijfers zien dan deze.”

Patiënten

In ons land mochten intussen tweehonderd patiënten het ziekenhuis verlaten. “We moeten ook elke keer die cijfers geven”, vindt Van Ranst. “De meeste mensen genezen van deze ziekte en komen zelfs niet in het ziekenhuis terecht. Wie dagelijks de beelden ziet van mensen aan beademingstoestellen in het nieuws, denkt soms dat dit is waar iedereen mee te maken zal krijgen. Dat is absoluut niet waar. De meeste mensen zullen er veel minder ziek van zijn dan dit, maar sommige mensen - en dat moeten we niet verstoppen - komen op intensieve zorgen terecht.”

De paasvakantie wordt geen paasvakantie zoals de andere paasvakanties Marc Van Ranst

De mensen die het ziekenhuis mochten verlaten, zijn helemaal of zo goed als helemaal genezen, verduidelijkt Van Ranst. “Wanneer je uit het ziekenhuis komt, ga je waarschijnlijk nog geen marathon lopen. Er volgt nog wel herstel daarna.”

Paasvakantie

Verder stelt Van Ranst dat de maatregelen waarschijnlijk niet op 5 april zullen opgeheven worden. “De paasvakantie wordt er geen zoals de andere paasvakanties. Dat begint duidelijk te worden. Zelfs in het beste geval, als we volgende week een kentering beginnen te zien, dan wordt het onmogelijk om die maatregelen onmiddellijk te stoppen. De evaluatie zal er komen. Eenieder die de situatie aanschouwt, zal wel begrijpen dat we niet van de maatregelen af zijn op het evaluatiemoment.”

Op de vraag of het een goed idee is om nu al een zomervakantie te boeken, antwoordt Van Ranst: “Men mag dromen. Dat moet zelfs. Maar dingen nu echt gaan plannen, heeft het risico dat het niet zal kunnen doorgaan. Wees daar voorzichtig mee”, klinkt het.

Italië

In Italië heeft het nieuwe coronavirus op een dag tijd aan nog eens 627 mensen het leven gekost, met 18,4 procent de grootste stijging op een dag tijd, zo heeft de Civiele Bescherming vandaag bekendgemaakt. De ziekte heeft nu al aan 4.032 mensen op het schiereiland het leven gekost. Er zijn ook bijna 6.000 nieuwe besmettingsgevallen vastgesteld, wat met een stijging van bijna 15 procent een record is voor één dag. Er zijn zodoende al 47.021 bevestigde besmettingen in het land. Het personeel werkt dag en nacht om levens te redden, zo is te zien op beelden uit Italië. “Wanneer je die beelden uit Italië ziet, dan moeten we beseffen dat we dit ernstig moeten nemen. De maatregelen zijn nodig”, gaat Van Ranst verder.

Chinese artsen die in Italië zijn aangekomen, vinden dat in Europa te licht wordt omgegaan met de maatregelen. “In Wuhan waren de maatregelen een pak strenger”, aldus Van Ranst. “Daar mocht men niet buitenkomen. Dat is een keuze die men maakt, natuurlijk. Men zou dat kunnen doen, maar wat zal de virologische winst zijn? Dat is niet bijzonder zeker”, luidt het.

We moeten heel erg oppassen met zelftests. Er zijn ook vals-positieve gevallen Marc Van Ranst

Behandeling

Er zijn geruchten dat coronapatiënten geholpen zouden kunnen worden met bestaande medicijnen, die werden gebruikt om malaria en reuma te behandelen. “Chloroquine gecombineerd met een antibioticum als azitromycine blijkt goed te werken. Chloroquine hebben we in ons laboratorium ontdekt in 2003. Dat werkt tegen SARS-virussen. In China heeft men dat geprobeerd. Dit is nu de behandeling die men wereldwijd gebruikt. Gaan er betere medicijnen komen? Zonder enige twijfel. Momenteel zullen we het hiermee moeten doen. Er moeten nog betere studies komen.”

Intussen worden ook zelftests voor het coronavirus aangeboden via het internet. “We moeten daar heel erg mee oppassen”, waarschuwt Van Ranst. “De gevoeligheid van die dingen is bijzonder slecht. Er zijn ook vals-positieve gevallen. Geen enkele zelftest geeft een beter idee dan het opgooien van een muntje.”

Economische gevolgen

“Wanneer je thuis kan werken, werk dan alstublieft thuis”, zegt Van Ranst tot slot. “Wanneer het mogelijk is om naar het werk te gaan, heeft eenieder een taak te vervullen. Eenieder werkt mee. Uitzonderlijke toestanden vergen uitzonderlijke maatregelen, maar ook uitzonderlijke inspanningen van uitzonderlijke mensen. De bedrijfsleiders nemen het heel serieus. Op de meeste plaatsen is het perfect mogelijk om wat afstand te houden. Dan is er ook geen virologisch risico en dan gaat het om te werken.”

Volg alle ontwikkelingen in onze liveblog.

Lees ook:

Zo gaat het eraan toe in het zenuwcentrum van de coronastrijd: “Een dag duurt soms tot drie uur ’s nachts” (+)

Medicatie tegen coronavirus in zicht: “Mocht ik zelf Covid-19 hebben, dan zou ik dit nemen” (+)

Huisarts en VUB-professor Dirk Devroey: “Coronamaatregelen 3 tot 4 maanden verlengen om sterftecijfer onder controle te houden” (+)