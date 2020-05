Van Gucht: “Gecoördineerde aanpak nodig in Europa voor openen grenzen” Redactie

16 mei 2020

20u35

Bron: VTM NIEUWS 14 VTM Nieuws Het openen van grenzen in Europa zou best gecoördineerd gebeuren. Dat zei viroloog Steven Van Gucht in VTM NIEUWS. Hij pleit ook voor een Europees systeem van contacttracing, zodat een landgenoot die in het buitenland met een besmet persoon in contact zou komen, na zijn terugkeer naar België hiervan verwittigd kan worden.



Volgens Van Gucht moet best aan een aantal voorwaarden voldaan zijn vooraleer de grenzen weer geopend kunnen worden. Zo mag de situatie in een land van bestemming bijvoorbeeld niet slechter zijn dan in België. “De cijfers moeten minstens even goed zijn, de maatregelen moeten gelijkaardig zijn en er zou idealiter een systeem van Europese contacttracing moeten zijn. Allemaal zaken die op dit moment nog niet in voege zijn.”

Het gevaar bestaat dat het tot een opbod zou komen van landen om hun grenzen te openen. “Dit zou daarom beter Europees gecoördineerd worden.” Het zou volgens de viroloog ook niet fair zijn naar de Belgische horeca toe, wanneer men in de buurlanden wel kan gaan tafelen of op café kan gaan. De versoepeling van maatregelen in het buitenland, zoals bijvoorbeeld ook de herneming van het voetbal in Duitsland, zorgt voor extra druk op de Nationale Veiligheidsraad.

