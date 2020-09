Twintig meldingen van wraakporno in amper twee maanden tijd TTR

12 september 2020

13u33

Bron: VTM NIEUWS 0 VTM Nieuws In twee maanden tijd zijn er zeker twintig meldingen van wraakporno binnengekomen bij het Instituut voor Gelijkheid van Vrouwen en Mannen. De impact op het leven van de slachtoffers is enorm. Zo verduidelijkt Liesbet Stevens, professor Seksueel Strafrecht en directrice van het Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen, in de VTM NIEUWS-studio.



Uit cijfers van het Instituut voor Gelijkheid van Vrouwen en Mannen blijkt dat 15 procent van de vrouwen en 7 procent van de mannen ooit meegemaakt heeft dat er intieme beelden van hen werden verspreid. Meestal gaat het om een ex-partner die wraak neemt.

“Het aantal meldingen is meer dan we verwacht hadden. We zijn op 1 juli bevoegd geworden om slachtoffers juridisch te ondersteunen. Dat is niet hetzelfde als klacht indienen bij de politie. Wij helpen mensen. In de zomermaanden, normaal kalmere maanden, hadden we niet verwacht meteen al zo veel dossiers te krijgen. En vaak zeer ernstige dossiers. Wij zijn er uitdrukkelijk voor volwassenen die dit meemaken. Jongeren kunnen terecht bij Child Focus”, aldus Stevens.

Strafbaar

De zaak van de BV’s valt ook onder wraakporno, gaat ze verder. “Juridisch gezien gaat wraakporno over elke vorm van verspreiding van intieme beelden zonder de toestemming van de persoon die erop staat”, legt Stevens uit. “Het hoeft helemaal niet uit wraak of door een ex-partner te gebeuren. Elke verspreiding zonder de toestemming van die persoon is strafbaar. Het staat in het strafwetboek bij de aanranding van de eerbaarheid en verkrachting.”

Slachtoffers worden vaak geconfronteerd met een vorm van ‘victim blaming’. Er wordt gezegd dat ze “die beelden maar niet hadden moeten maken”. “Deze mensen hebben niets strafbaars gedaan”, benadrukt Stevens. “Het is misschien niet erg slim, maar als iedereen die iets doms doet in zo’n een storm terecht zou komen dan belanden we in een samenleving waar niemand toch nog in wil leven. De enige schuldigen zijn diegenen die de beelden voor het eerst verder hebben verspreid en alle mensen die mee bijgedragen hebben aan de nog verdere verspreiding ervan, zonder misschien al te veel na te denken.”

Bijdragen aan schade

Op de vraag waarom mensen dergelijke beelden maken, zegt Stevens: “De mens is een seksueel wezen. We integreren allerlei communicatiemogelijkheden in ons seksueel leven. Voor er telefoons waren, was er geen telefoonseks. Sinds er telefoons zijn, is er telefoonseks. Nu hebben we allemaal een apparaat waarmee we films en foto’s van onszelf kunnen maken. Sommige mensen willen zich sexy voelen op een bepaald moment ten aanzien van een bepaalde persoon, niet ten aanzien de hele wereld. Het is normaal dat mensen dit doen. Het abnormale is dat andere mensen die beelden zomaar beginnen verspreiden.”

“Je denkt dat je het deelt met iemand die het niet verder zal verspreiden en dat je in een veilige relatie zit waarin die andere persoon zorg zal dragen voor jouw privacy. Dat is natuurlijk het verschil. Soms weet je niet met wie je te maken hebt of hou je er geen rekening mee dat mensen zich heel anders kunnen gedragen wanneer een relatie afloopt”, luidt het.

Mensen verspreiden die beelden graag. “Dat noemen we de kikker in ons brein. We zijn nieuwsgierig. Zonder er veel bij na te denken openen we zo’n filmpje en kijken we ernaar. We dragen bij aan de schade die op die manier wordt aangericht. Het is strafbaar en pijnlijk voor de mensen die het meemaken. Iedereen die het de afgelopen dagen gedaan heeft moet zichzelf in de spiegel bekijken en zich afvragen: ‘Wat heb ik gedaan? Wil ik zo’n mens zijn die bijdraagt aan de schade?’ Want dat doe je wel. De kans dat iedereen in Vlaanderen die de beelden verder verspreid heeft ook effectief vervolgd zal worden, is relatief klein. Het zijn afkeurenswaardige handelingen. Je doet dit beter niet.”

