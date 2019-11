Thorup: “Winnaarsmentaliteit koop je niet zomaar in de winkel” Redactie

06 november 2019

19u14

Bron: VTM Nieuws 0 Europa League Jess Thorup en Laurent Depoitre blikten vanavond op een persconferentie vooruit naar het lastige Europa League-duel van AA Gent in Wolfsburg.

“Als je terugkijkt naar de vorige wedstrijden, sprak iedereen over het vertrouwen van het team”, sprak coach Thorup. “We stonden enkele keren achter en haalden dan toch nog een punt of een zege. Daardoor heeft het team de winnende mentaliteit. Dat koop je niet zomaar in een winkel, maar moet je opbouwen in enkele maanden en dat hebben mijn spelers in de afgelopen periode gedaan. Dat zullen we nodig hebben tegen een sterke tegenstander.”

“Voorheen zag iedereen Wolfsburg als de grote favoriet. We zien nu dat het een evenwichtige groep is, waarin iedereen van iedereen wint. We zullen altijd het veld op stappen om de match te winnen, maar één punt kan het verschil maken. De mentaliteit moet goed zitten en we zullen zien of we Wolfsburg morgen pijn kunnen doen”, aldus Thorup.

Laurent Depoitre: “Ik verwacht er veel van”