Theo Francken (N-VA): “Voor mij mag Paul Magnette mislukken, ja” Redactie

06 november 2019

14u03

N-VA-Kamerlid Theo Francken geeft onomwonden toe dat hij het niet erg zou vinden dat PS-informateur Paul Magnette zou mislukken in zijn opdracht. Dat liet hij vanmiddag verstaan bij VTM Nieuws. "Ik ben tegen een paars-groene regering. Dat zou slecht zijn voor Vlaanderen. Dus ja, het zou beter zijn dat dat niet lukt", aldus de federale onderhandelaar van N-VA.

Mislukt Magnette effectief, stijgen de kansen van N-VA aanzienlijk om toch nog in de federale regering te komen, aangezien paars-geel dan nog het enige overblijvende alternatief vormt - nieuwe verkiezingen uitgezonderd. “Is het niet logisch dat de grootste partij in de regering zit?”, vraagt Francken zich dan ook af. “Voor mij mag Paul Magnette dan ook mislukken, ja.”

Ook N-VA-ondervoorzitter Lorin Parys noemt paars-groen “slecht voor Vlaanderen”. “Het is logisch dat Paul Magnette nu de kans krijgt om de coalitie van zijn hart, een linkse paars-groene regering, op de been proberen te brengen. Zij (de PS. red.) zijn nodig in elk verhaal, dus dat zal hij sowieso willen exploreren, maar het is wel een slecht verhaal voor de Vlamingen. Zo’n coalitie heeft geen meerderheid aan Vlaamse kant, leidt tot hogere belastingen, en het is aan CD&V en Open Vld om kleur te bekennen.”

CD&V: “PS en N-VA moeten stoppen in slogans te praten”

Voor CD&V-fractieleider Servais Verherstraeten blijft het noodzakelijk dat N-VA en PS met elkaar spreken. “Onze voorkeur gaat uit naar paars-geel, met de PS en met de N-VA”, zegt hij. “Dat biedt de kans voor een sterke federale regering, met een ruime meerderheid, die ook goed kan samenwerken met de regionale regeringen, geleid door PS en N-VA. Maar dan moeten zij het wel eens eindelijk gaan hebben over de inhoud en concrete maatregelen en in de diepte gaan praten in plaats van in slogans.”