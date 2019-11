Tania, een Belgische moeder, ging naar Nederland voor een abortus: “Ik zag geen andere uitweg” LVE

20 november 2019

21u05 1 VTM Nieuws Voor Tania Helsmoortel was het een uitgemaakte zaak toen ze zwanger werd. Haar eerste kind was nog geen jaar oud. Er meteen een tweede bij, zagen zij en haar man niet zitten. Alleen was ze op dat moment verder dan twaalf weken in haar zwangerschap en kon ze in België niet terecht.

Tot twaalf weken kan het in ons land onder lokale verdoving. De embryo is dan zo’n zes centimeter en wordt weggezogen. Hoe groter de vrucht, hoe ingrijpender. Op achttien weken kan het in Nederland onder algemene verdoving ofwel door middel van medicatie. De vrucht wordt dan afgedreven via een soort van minuscule bevalling of operatief verwijderd.

Tien jaar geleden raakte Tania opnieuw ongewenst zwanger. Haar anticonceptie had niet gewerkt. Toen ontdekte ze het snel en kon de abortus plaatsvinden in België. Liever dat dan naar Nederland te moeten: “Ergens voel je je ook een beetje een crimineel omdat je iets onwettelijks doet, maar je moet ook aan het kind denken. Wat heeft het voor zin om kindjes op de wereld te zetten als je ze geen toekomst kan bieden?”

Elk jaar gaan zo’n 500 vrouwen die meer dan twaalf weken zwanger zijn naar Nederland voor een abortus. Omdat het daar wel kan na twaalf weken. Maar het is duur: tot 1.000 euro. En dat wordt niet terugbetaald.