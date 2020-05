Steven Van Gucht: "Grootste risico ligt bij contact met familie, vrienden en collega’s” MDG

16 mei 2020

15u37

Bron: VTM NIEUWS 145 VTM Nieuws Dagelijks worden er zo’n honderdtal nieuwe besmettingen gemeld in ons land. De ziekenhuisopnames dalen gestaag. “We zien dat de trend dalend is, maar hij daalt niet spectaculair”, vertelt Steven Van Gucht aan VTM NIEUWS. We moeten volgens de viroloog extra aandachtig zijn tijdens risicocontacten met familie, vrienden en collega’s.



Uit voorzorg isoleren indien contact met besmette persoon

Wanneer mensen in contact komen met een besmette persoon, is het essentieel om zich uit voorzorg thuis te isoleren. Op die manier hoopt Van Gucht het aantal besmettingen kleiner te krijgen in de toekomst. “Het zal onze belangrijkste strategie zijn”.

Een duik zou mooi zijn maar is misschien veel om te verwachten Viroloog Steven Van Guch

Grootste risicocontacten met familie, vrienden en collega’s

De eerste zaterdag dat de winkels opnieuw open waren, zorgde niet voor een overrompeling in de winkelstraten. “Blij om te zien dat de maatregelen gevolgd worden, door zowel de klanten als de winkels. Dat is mooi om te zien”, vertelt hij. Verder geeft Van Gucht aan dat de grootste risico’s elders liggen, namelijk tijdens het bezoek bij vrienden, familie en collega’s waar we lang en intens mee samenwerken.

Wanneer we namelijk voor langere tijd in dezelfde ruimte blijven met andere personen waar de afstand moeilijker te respecteren valt, is het risico groter dan pakweg in een winkelstraat.

Ik hoop dat we “moederdageffect” niet zullen merken in de cijfers Viroloog Steven Van Gucht

Moederdageffect

Op zondag 10 mei werd de sociale bubbel uitgebreid met maximaal vier personen. “Meestal kan je zo'n effect pas na een tweetal weken merken, of iets later. Nu is het nog net iets te vroeg”, gaat hij verder. Het “moederdageffect” verwacht Van Gucht begin volgende week en de weken daarop maar hoopt het effect niet te merken in de cijfers.

Het is mooi om te zien dat het normale leven toch een klein beetje heropgenomen wordt Viroloog Steven Van Gucht

Versoepeling in andere Europese landen

Andere Europese landen starten stilaan het gewone leven terug op. Grieken mogen terug naar het strand en buurland Nederland opent vanaf 1 juni restaurants, theaters en bioscopen. Het gaat voornamelijk om gebieden in Europa die minder getroffen zijn geweest door het virus. “De horeca is een risico-omgeving en daar gaan we heel voorzichtig mee moeten omspringen”, sluit hij af.

