Stel hier vragen over uw financiën in deze coronacristijden aan minister De Croo Redactie

22 maart 2020

11u24 26

Vanavond om 19 uur is vicepremier en minister van Financiën Alexander De Croo (Open VLD) studiogast bij VTM NIEUWS. Welke vragen heeft u over uw financiën in deze coronacristijden? Stuur ons uw vragen en wij leggen ze voor aan de minister.

Bezig met laden…