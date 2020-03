Stel hier vragen over uw financiën in deze coronacristijden aan minister De Croo Redactie

22 maart 2020

11u24 0

Vanavond om 19 uur is vicepremier en minister van Financiën Alexander De Croo (Open VLD) studiogast bij VTM NIEUWS. Welke vragen heeft u over uw financiën in deze coronacristijden? Stuur ons uw vragen en wij leggen ze voor aan de minister.

