Spoedarts waarschuwt: "Verkeerd idee om te denken dat het virus alleen oudere, kwetsbare groepen treft"

29 maart 2020

09u29

Frankrijk werd deze week geschokt door de plotse dood van de 16-jarige Julie , die in de nacht van dinsdag op woensdag overleed aan het coronavirus. In eigen land bezweek de 30-jarige Isaura uit Genk onverwacht aan het virus. "Wat we bij die vrouw (30-jarige Isaura, red) gezien hebben, kan bij zeer veel mensen voorkomen", aldus spoedarts Ignace Demeyer bij VTM NIEUWS.

“Ik denk dat het een verkeerd idee was van veel mensen dat het alleen oudere, kwetsbare groepen zou treffen.” Ook in het Onze-Lieve-Vrouwziekenhuis van Aalst, waar Demeyer spoedarts is, liggen enkele jongeren die besmet zijn met het coronavirus. “We zien zeer veel, voor ons jongere mensen, die inderdaad zwaar ziek zijn. Niet alleen in Aalst, maar in alle ziekenhuizen. Het zijn mensen van 40 à 50 jaar die medisch gezien geen voorgeschiedenis hebben, maar die in levensgevaar zijn door een tekort aan zuurstof.”



Kinderen blijven evenwel redelijk bestand tegen het virus. “Kinderen zijn wel ziek, maar zullen niet in levensgevaar raken”, legt Demeyer uit. 65-plussers of mensen met een onderliggende ziekte blijven dan wel de grootste risicogroep, dat betekent niet dat jongere, gezonde mensen geen slachtoffer kunnen worden.



Demeyer grijpt de gelegenheid nog aan om jongeren die volgens hem nog al te vaak “samenhokken”, te waarschuwen: “Blijf alsjeblieft bij elkaar weg. Het is waanzinnig onverantwoord”.