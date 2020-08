Sophie Wilmès: “Veel mensen begrijpen de bubbel van vijf verkeerd” AW

20 augustus 2020

14u02

Bron: VTM NIEUWS 0 VTM Nieuws “De bubbel van vijf wordt behouden tot eind september", zo zei de Veiligheidsraad vandaag. Even later werd nogmaals herhaald dat die bubbel uitgebreid mag worden met tien andere personen, zolang de afstandsregel daar wel gerespecteerd wordt. Maar wat is dan precies het verschil?



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

Waarom er niet gesleuteld wordt aan de bubbel van vijf? “Virologen zeggen ons dat die contacten een belangrijk doorgeefluik van het virus zijn”, aldus Vlaams minister-president Jan Jambon (N-VA). “En het gaat hier wel degelijk om een bubbel van vijf waarmee je nauw contact hebt." Dat betekent dat de afstandsregel niet noodzakelijk gerespecteerd moet worden. Bij de (maximaal) tien andere personen, die we buiten onze bubbel mogen ontmoeten, dienen we wel een afstand van anderhalve meter te bewaren. En dat maakt het voor velen verwarrend.



“Veel mensen begrijpen de bubbel van vijf verkeerd", zei premier Sophie Wimès (MR) ook zelf tijdens de persconferentie van de Nationale Veiligheidsraad. Volgens haar is het nochtans simpel: “Je mag wél meer dan vijf andere personen zien. Maar daar dien je de afstandsregel altijd te respecteren.” “Het aantal mensen waarmee je géén nauw contact hebt, kan rustig worden opgedreven", herhaalde ook Jambon bij VTM Nieuws.



Kortom, elk gezin (of iedereen die samenwoont) mag maximum met vijf andere personen afspreken. Dit moeten nog zeker tot eind september altijd dezelfde personen zijn. Kan je de afstand van 1,5 meter respecteren? Dan kan je activiteiten doen met maximum 10 personen buiten je sociale bubbel, bijvoorbeeld gaan wandelen of fietsen.