Slachtoffers van aanslagen reageren op getuigenissen van IS-strijders: “Hoe is het mogelijk dat zij zoveel aandacht krijgen?” AW

08 december 2019

20u38 59 VTM Nieuws “Ik kan het zeggen, maar ze gaan me niet geloven. Van mij hoef je zeker geen schrik te hebben”, zo getuigde een IS-vrouw aan VTM NIEUWS-reporter Robin Ramaekers. Een getuigenis die bij de slachtoffers van aanslagen vooral frustratie opwekt. “Waarom krijgen zij zoveel aandacht, terwijl wij de slachtoffers bijna vergeten zijn”, reageert Philippe Vansteenkiste, de voorzitter van V-Europe.

VTM NIEUWS-reporter Robin Ramaekers en cameraman Lennert Potums geraakten na lang aandringen binnen in het gevangeniskamp van al Hol, waar ook een 20-tal Belgische vrouwen en hun kinderen vastzitten. Hij sprak met enkele onder hen waarna hun getuigenissen gedeeld werden op VTM.

Maar dat viel niet in goede aarde bij enkele slachtoffers, en hun familieleden, van IS-aanslagen. Volgens de voorzitter van V-Europe - een vereniging voor slachtoffers van terrorisme en meer bepaald voor slachtoffers van aanslagen gepleegd in België – zijn zulke getuigenissen vooral frustrerend. “Zij hebben België volledig de rug toegekeerd”, aldus Vansteenkiste. Dat ze nu het recht zouden hebben om terug te keren, is volgens hem niet eerlijk: “Slachtoffers, de onschuldige burgers van onze maatschappij, kunnen ook geen tweede kans krijgen.”

Een tweede stem in het debat is Mohamed El Bachiri, hij verloor zijn vrouw bij de metroaanslagen in Brussel op 22 maart 2016. “Ik ben ook bang dat sommigen onder hen zouden terugkomen”, erkent hij. “Maar je mag niet toegeven aan de angst en de woede.”

Volgens El Bachiri is het dan wel onze verantwoordelijkheid om de vrouwen en kinderen terug te halen, personen die een misdaad hebben begaan moeten berecht worden: “Of dat nu mannen of vrouwen zijn”.