Scoutsvrienden reageren verslagen na overlijden van Jasper in verkeersongeval: “Je wereld stort helemaal in” ttr

12 februari 2020

18u53

Bron: VTM Nieuws 92 VTM Nieuws In Arendonk wordt met grote verslagenheid gereageerd op de dood van de 31-jarige Jasper Horsting. Een dronken bestuurder, de 36-jarige K.W., schepte dinsdagavond Jasper op aan de overkant van de weg. Jasper was op dat moment met de fiets onderweg. De dader stapte even uit, maar vluchtte weg toen hij het roerloze slachtoffer zag liggen. Intussen is K.W. opgepakt in Nederland. De scoutsvrienden van Jasper zijn zeer aangeslagen. “Je wereld stort helemaal in”, vertelt Kaat aan VTM Nieuws.

Slachtoffer Jasper Horsting was gekend bij verscheidene verenigingen. Hij was oud-leider van scoutsgroep Carpe Diem in Arendonk en werd nadien kookouder. “Wij hebben eerst via Facebook gezien dat er een ongeval was gebeurd”, zegt Kaat, een scoutsvriendin van Jasper, aan VTM Nieuws. “Je wil natuurlijk niet eerst alles geloven, omdat het uit zo veel verschillende hoeken komt die niets met elkaar te maken hebben. Dan komt het nieuws dat het echt Jasper is. En dan stort je wereld helemaal in”.

Jasper was ook lid van de Arendonkse volleybalclub Arvoc. “Hij was overal in alle verenigingen. Hij deed voor iedereen goed. Hij wou gewoon zo veel mogelijk mensen plezier doen met zijn eten en organisatieskills. Dat was Jasper”, reageert ook Dieter. “Eten was zijn grote liefde”. Jasper was niet enkel kookouder, hij hielp ook met de bouw van de nieuwe lokalen. “Samen met het bouwteam, de andere ouders, leiders en scoutsleden was Jasper een van de drijvende krachten achter dit nieuwe, mooie gebouw.”

De scoutsgroep opent donderdag een rouwregister.

