Sanda Dia al eerder slachtoffer van racisme bij Reuzegom

30 augustus 2020

19u39

Bron: VTM NIEUWS 26 VTM Nieuws Sanda Dia, de student die in december 2018 overleed na een studentendoop, was eerder al het slachtoffer van racisme bij studentenclub Reuzegom. Dat heeft het actuamagazine Telefacts NU van VTM NIEUWS ontdekt. Na een cantus van de studentenclub in Leuven hoorde de zaalverantwoordelijke hoe clubleden Sanda Dia uitscholden voor “neger” en vernederend behandelden.



Student Alexander Bruyninckx was in oktober 2018 zaalverantwoordelijke van zaal Albatros in de Brusselsestraat in Leuven, waar Reuzegom een cantus hield. Bij de schoonmaak achteraf, die in principe door de huurder moet gebeuren, was er discussie met de leden van Reuzegom.

“Er stonden die avond nog een paar tafels in een gang en die moesten terug de zaal in”, vertelt Bruyninckx. “De schachtenmeesters riepen daarop enkele schachten bij zich om de tafels op te ruimen. Een van hen riep op Sanda: ‘Hey, neger, kom eens terug voor die tafels!’ Ik sprak de Reuzegommers daarop aan omdat ik die uitspraak niet vond kunnen, en ze antwoordden mij dat ik me met mijn eigen zaken moest bemoeien.”

Sanda zelf reageerde eerder gelaten op de uitspraak. “Hij zei niks tegen hen, maar ik zei Sanda wel dat ‘je je zoiets toch niet laat zeggen’. Hij antwoordde niet echt, trok zijn schouders op en liet met gebarentaal weten dat het hem niet echt kon schelen en dat hij het maar moest slikken.” Na het incident besliste Sanda om zich toch te laten dopen bij Reuzegom. Twee maanden later zou hij sterven na een tweedaagse doop.

Reconstructie

Volgens reporter Thomas Van Hemeledonck van Telefacts NU was het geen alleenstaand geval, maar is er nog een voorafgaand feit. Niet met Sanda, maar in een filmpje in een Whatsapp-groep van de leden van Reuzegom is te zien hoe een van de leden van het presidium tegen een zwarte bedelaar zegt: ‘Handjes kappen, de Congo is van ons’. “Los van het incident met Sanda kadert die uitspraak in een algemene context van vernederingen als schacht. Zo blijkt dat schachten op cantussen ook vaak urine moesten drinken”, weet Van Hemeledonck.

Telefacts NU heeft aan de hand van getuigenissen van mensen die dicht bij Reuzegom staan een reconstructie gemaakt van de tweedaagse doop die uiteindelijk het leven kostte aan Sanda Dia. “Enerzijds wilden we met de reconstructie aantonen welke proeven Sanda moest ondergaan en wat de lichamelijke en psychologische gevolgen daarvan waren. Anderzijds wilden we dit zo integer mogelijk doen, met respect voor betrokkenen en de nabestaanden”, aldus Van Hemeledonck.

De reportage is dinsdag om 21.45 uur te zien bij VTM.

