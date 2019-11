Sammy Mahdi geen voorstander van paars-groene coalitie: “Moeilijk om met PS en Ecolo programma uit te voeren” LH

28 november 2019

12u35

Bron: VTM NIEUWS 0 VTM Nieuws Sammy Mahdi en Joachim Coens, de laatste twee kandidaat-voorzitters van CD&V, debatteerden gisterenavond in Deinze. Mahdi zei tijdens dat debat dat hij op federaal vlak voor een paars-gele coalitie opteert, en dus niet voor paars-groen.

Madhi verklaarde dat in een paars-groene coalitie te veel partijen zouden zitten die onredelijke eisen stellen. “Zo eenvoudig zal het niet zijn om te stappen in een regering waarin het geld blijkbaar uit de hemel valt”, zei hij tijdens het debat. “De beste constellatie zal de paars-gele coalitie zijn, die vandaag op tafel ligt en die ook gevormd moet worden. Ik denk dat het heel moeilijk is om zowel met PS als Ecolo, die op sociaal-economisch vlak een voorstel doen om 8 miljard extra te gaan uitgeven, ons programma uit te voeren”, zei hij ook over de voorstellen uit de nota van informateur Paul Magnette (PS).

In een interview met VTM NIEUWS na afloop van het debat herhaalde de kandidaat-voorzitter zijn voorkeur voor paars-geel nog eens. “De meest logische coalitie is een waarin de grootste partijen, langs beide kanten van de taalgrens, zich in kunnen vinden. Ik heb van Bart De Wever gehoord dat hij goede notities uitwisselt met meneer Magnette.” Mahdi zei ook nog dat hij een regering wil met een stevige meerderheid in Vlaanderen en Wallonië.

Wat nu op tafel ligt, is onvoldoende om ons programma te realiseren Joachim Coens

Coens wil liever praten over de inhoud. “Ik denk dat we een aantal programmapunten naar voren moeten schuiven. Het is evident dat de grote partijen, zowel in Vlaanderen als Wallonië, hun verantwoordelijkheid moeten dragen en dat het de eerste keuze is dat zij dit doen. Voor ons komt het erop aan ons programma te realiseren.”

Noodkabinet

Coens stelde wel voor om een ‘noodkabinet’ ofwel ‘technisch kabinet’ samen te stellen als de onderhandelingen niet tot een coalitie zouden leiden. Volgens Mahdi is dat echter een slecht idee omdat het de antipolitiek verder zou aanwakkeren.

Opvallend was ook dat beide kandidaten niet bang zijn voor een oppositiekuur. Coens loopt duidelijk nog niet warm voor de onderhandelaarsnota van Magnette. “Wat nu op tafel ligt, is niet genoeg om ons programma te realiseren”, zei hij aan VTM NIEUWS na het debat. Mahdi: “Ik ben niet bang van oppositie. Als wij er ons niet in kunnen vinden, zullen we kritisch onze stem laten luiden.”

Scherp voor Open Vld

Ook waren Madhi en Coens heel scherp waren voor Open Vld omdat die partij wetsvoorstellen heeft ingediend rond abortus en euthanasie. Coens zei tijdens het debat dat hij het onaanvaardbaar vindt dat Open Vld de huidige impasse als een kans ziet. Coens verklaarde later ook nog dat Open Vld “zich veel te scherp” profileert op vlak van ethische kwesties .

Mahdi was het daarmee eens. “We putten alle parlementaire middelen uit om ethische kwesties tegen te houden”, zei Madhi. “Ik vind het jammer dat een partij waarmee we werken in lopende zaken op een deloyale manier standpunten inneemt. Mocht er een nieuwe regering komen, dan zullen wij onze ethische kwesties op tafel leggen.”

