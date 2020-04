Rusthuizen in vuurlinie: acht doden in zes dagen tijd in woonzorgcentrum in Brugge

VTM Nieuws

In zo’n twintig Vlaamse woonzorcentra is er momenteel een grotere uitbraak van het coronavirus, waar veel zieken zijn, en waar ook meer doden vallen. Onder meer in woonzorgcentrum Westervier in Brugge is dat het geval. Daar zijn 45 bewoners besmet, en er zijn al 8 doden in 6 dagen. Het laatste slachtoffer is vanmorgen overleden.