Rousseau haalt uit naar Lachaert: "Hij roept op tot discretie, maar lapt die zelf aan zijn laars” TTR

28 augustus 2020

20u27

Bron: VTM NIEUWS 28 VTM Nieuws Sp.a-voorzitter Conner Rousseau haalt uit naar Egbert Lachaert (Open Vld). “Er zijn heel wat mensen die het opmerkelijk vinden dat een koninklijk opdrachthouder die zelf oproept tot discretie, zelf als eerste die discretie aan zijn laars lapt”, zegt Rousseau in VTM NIEUWS.



Volgens Rousseau kan de situatie “niet lang meer aanslepen”. “We zijn nu al 450 dagen aan het aanmodderen om een regering te vinden in dit land”, aldus de sp.a-voorzitter. “Wanneer we 17 september geen oplossing hebben, dan moet men de kiezer niet langer voor de zot houden. Dan moet men naar de kiezer. Wij blijven constructief en hopen dat we nog een oplossing vinden.”

Voorts haalt Rousseau ook uit naar Lachaert. “Er zijn heel wat mensen die het opmerkelijk vinden dat een koninklijk opdrachthouder die zelf oproept tot discretie, zelf als eerste die discretie aan zijn laars lapt”, luidt het. “Wij blijven werken constructief verder werken om een sterke regering te vormen die werk maakt van extra investeringen in de gezondheidszorg en eerlijke fiscaliteit.”

Eerder vandaag riep Bruno Tobback (sp.a) ook al op tot meer discretie. “Als je als opdrachthouder zelf commentaar begin te geven over wie de goeie en de slechte zijn, dan help je de zaken niet vooruit”, aldus Tobback.

De opdracht van Open Vld-voorzitter Egbert Lachaert wordt verlengd tot volgende week vrijdag, 4 september. Volgens Lachaert is er sinds het begin van zijn missie wel vooruitgang geboekt en wordt er gewerkt aan “een piste”. Volgende week moet er meer duidelijkheid zijn. Lachaert onderzoekt momenteel of een Vivaldi-coalitie met liberalen, socialisten, groenen en christendemocraten levensvatbaar is.

