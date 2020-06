Reis geannuleerd? Dan kan u uw geld terugvragen, maar het zal even duren voordat u het ontvangt AW

25 juni 2020

13u33

Bron: VTM NIEUWS 8 VTM Nieuws Op 19 juni werd de coronaregeling voor geannuleerde reizen - waarbij er vouchers werden uitgedeeld - opgeheven. Dat betekent dat reizigers hun geld gewoon kunnen terugvragen. Al kan het wel een tijdje duren voordat het geld daadwerkelijk aan de reizigers bezorgd wordt. Dat zegt Koen van den Bosch, gedelegeerd bestuurder van de Vereniging Vlaamse Reisbureaus (VVR) bij VTM NIEUWS.

Tot 19 juni gold voor georganiseerde pakketreizen bij wijze van uitzonderingsregime de coronaregeling voor geannuleerde reizen. Daarbij had je de keuze tussen een tegoedbon (coronavoucher) die een jaar geldig is, of terugbetaling. Nu de vouchers wegvallen, kunnen reizigers hun geld terugvragen. “Maar daar zullen ze op moeten wachten", duidt Koen van den Bosch (VVR). “De liquiditeit zit niet meer bij de reisbureaus, maar is doorgestort naar leveranciers zoals luchtvaartmaatschappijen.”



Daarnaast maakt hij zich zorgen over reizigers die massaal hun geld zullen terugvragen: “Dat zou voor zware problemen kunnen zorgen voor de reisbureaus”.

