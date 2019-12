Professor roept op om alle hoestsiropen af te schaffen: “Ze werken toch niet” HLA

28 december 2019

20u19

Bron: VTM Nieuws, Belga 178 VTM Nieuws Vanaf 1 januari 2020 mogen enkel nog geneesmiddelen tegen hoest en verkoudheid met één actief bestanddeel worden verkocht. Samengestelde preparaten worden van de markt teruggetrokken. Voor Roy Remmen, professor huisartsengeneeskunde aan de Universiteit Antwerpen, gaat deze maatregel niet ver genoeg. Hij pleit ervoor om meteen alle hoestsiropen uit de handel te halen: “Van geen enkele hoestsiroop word je beter.”

Ook bereidingen die de apotheker zelf maakt tegen hoest en verkoudheid mogen vanaf 1 januari 2020 nog slechts één actief bestanddeel bevatten. Combinatiesiropen op basis van planten blijven na 1 januari wel te verkrijgen.

Concreet betekent dat dat volgende siropen bij de start van het nieuwe jaar niet meer in de apotheek te krijgen zullen zijn: Acatar, Broncho-Pectoralis Pholcodine, Inalpin, Longbalsem, Noscaflex Expectorans en Toplexil. De samengestelde formule van Pholco-Mereprine siroop blijft wel beschikbaar tot eind mei 2020.

Placebo

Professor Roy Remmen van de Universiteit Antwerpen vindt dat de maatregel niet ver genoeg gaat. Hij pleit ervoor om alle hoestsiropen uit de handel te halen, omdat het niet bewezen is dat ziekte korter duurt door het innemen van dergelijke siropen. “Wat misschien bewezen is, is het placebo-effect, dat wil zeggen: als de dokter iets voorschrijft, zal het wel werken” zegt hij. Volgens de professor zijn er genoeg ‘huis, tuin en keukenmiddeltjes die doeltreffend zijn bij een verkoudheid. Hij wijst bovendien op de bijwerkingen van de meeste hoestsiropen, die vaak een droge mond en slaperigheid veroorzaken.

Het federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten (FAGG) zegt dat het alleen producten uit de markt kan halen als er een veiligheidsprobleem bestaat. Bovendien is het volgens het FAGG niet zo dat een geneesmiddel niet doeltreffend is omdat er geen klinische proeven zijn gebeurd die de doeltreffendheid ervan aantonen.