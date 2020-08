Professor medisch recht over eerste coronavaccin voor België: “Aan aansprakelijkheid kan je niet ontkomen” LH

21 augustus 2020

14u03

Bron: VTM NIEUWS 20 VTM Nieuws België heeft miljoenen doses van een coronavaccin kunnen vastleggen , in samenspraak met de Europese Unie. De resultaten zijn zeer hoopvol, maar er zit een serieuze adder onder het gras. Farmabedrijf Astra Zeneca vraagt een vrijstelling van aansprakelijkheid voor schadelijke bijwerkingen. “Zeer uitzonderlijk en licht choquerend”, zei hoogleraar medisch recht Thierry Vansweevelt bij VTM Nieuws. Volgens minister van Volksgezondheid Maggie De Block (Open Vld) lopen de onderhandelingen over de clausule nog altijd.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

Door de deal zal ons land toegang krijgen tot een Europese voorraad van 300 miljoen doses. Het vaccin is momenteel nog in ontwikkeling aan de universiteit van Oxford, maar van zodra het beschikbaar is, krijgt België de kans om miljoenen vaccins in te slaan. Een concrete datum voor de beschikbaarheid is nog niet bekend.

Volgens Bruno Holthof, de Belgische baas van de Oxford University Hospitals, zitten de tests al in de laatste fase en is Astra Zeneca geruime tijd bezig met de productie. “Wanneer hebben we een vaccin? Als we kunnen bewijzen dat het effectief werkt. Dat moet je kunnen bewijzen door aan te tonen dat het bescherming biedt aan mensen die het toegediend kregen. Volgens de vorige klinische studie is de immuunrespons gelijkaardig aan diegene die opgewekt wordt wanneer het virus mensen besmet.”

Het ziet er dus veelbelovend uit, al is er een ‘maar’: als er later bijwerkingen zouden optreden, wil Astra Zeneca daar niet alleen voor opdraaien en wil ze dat Europa mee zijn verantwoordelijkheid opneemt. Volgens Stefaan Callens, professor Gezondheidsrecht aan de KU Leuven en advocaat, is zo'n clausule opmerkelijk. “In de VS is het gebruikelijk dat firma’s zich op deze manier indekken, maar in Europa is het uitzonderlijk”, zei hij al aan Het Laatste Nieuws.

Er bestaat een Europese richtlijn over productaansprakelijkheid, daar kan een bedrijf niet aan ontkomen Thierry Vansweevelt, hoogleraar medisch recht

Thierry Vansweevelt, hoogleraar medisch recht aan de Universiteit Antwerpen, gaat nog een stapje verder en noemt de clausule “zeer uitzonderlijk” en “licht choquerend”. “Er bestaat een Europese richtlijn over productaansprakelijkheid. Elke producent die een gebrekkig product op de markt brengt, is daarvoor foutloos aansprakelijk. Daar kan je niet aan ontkomen.”

Volgens minister van Volksgezondheid Maggie De Block (Open Vld) is er nog geen akkoord en lopen de onderhandelingen nog altijd. “Wij worden dagelijks op de hoogte gehouden. Wij willen die clausule niet, andere lidstaten niet, en de Europese Commissie ook niet.”

Lees ook: België heeft eerste coronavaccin beet, maar bij schadelijke bijwerkingen draaien u en ik ervoor op (+)