Prof. dr. Messiaen van het Jessa Ziekenhuis in Hasselt: "Onze teller staat momenteel op 27 overlijdens"

30 maart 2020

20u42

VTM Nieuws Van alle Belgische provincies wordt Limburg het hardst getroffen door het coronavirus. Ze tellen daar al 1.355 besmette gevallen. De druk op de ziekenhuizen is groot. "Wij moeten vaststellen dat er de voorbije twee weken een grote toevloed is geweest van soms zwaar zieke Covid-19-patiënten", vertelt dr. Peter Messiaen, diensthoofd infectieziekten van het Jessa Ziekenhuis in Hasselt. "Niet alleen bij ons, maar ook in de omliggende ziekenhuizen."

Een echt bewezen verklaring is er volgens dr. Messiaen niet. “Er zijn een aantal hypotheses zoals het carnaval in Sint-Truiden of een aantal fuiven die zouden plaatsgevonden hebben net op de valreep van de verscherpte maatregelen in de regio Alken. Maar eigenlijk is dat momenteel niet echt duidelijk.”

In het Jessa Ziekenhuis in Hasselt zijn momenteel 129 opgenomen Covid-19-patiënten. “Als we even terugkijken naar de voorbije weken, dan zien we dat we ondertussen iets meer dan 200 patiënten hebben opgenomen, waarvan 52 mensen momenteel reeds in ontslag gaan”, vertelt dr. Messiaen. Het aantal overlijdens in het ziekenhuis staat momenteel op 27. “Het is moeilijk om te zeggen of dit nu een hoger aantal is dan ergens anders in het land. Uiteraard, als we iets voorop lopen in de epidemie, verwachten we ook dat er al iets meer overlijdens hebben plaatsgevonden. Maar wij hebben niet het gevoel dat dat een overgroot deel is van onze patiënten.”