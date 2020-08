Politierapport over arrestatie Chovanec verzwijgt details over geweld: “Dit verslag is op zijn minst onvolledig” HLA

31 augustus 2020

15u19

Bron: VTM Nieuws 0 VTM Nieuws Het politieverslag van de luchthavenpolitie van Charleroi beschrijft uitvoerig wat er is gebeurd tijdens de arrestatie van de Slovaak Jozef Chovanec op de luchthaven, maar verzwijgt de details over wat er nadien is gebeurd in de politiecel. Dat ontdekte VTM Nieuws na inzage in het rapport. “Dit rapport is op zijn minst onvolledig”, vindt gerechtsjournalist Faroek Ozgunes.



“De betrokkene weigert het vliegtuig te verlaten, en verzet zich. Onze ploegen boeien hem en nemen hem mee. De ploegen laten ons weten dat de verdachte zich niet laat doen en dat hij zich op de grond werpt. We sturen versterking.” Na deze openingszin van het bewuste politieverslag volgt een verslag van drie en een halve pagina’s waarin wordt beschreven wat er gebeurd is tijdens de arrestatie van Chovanec, vóór de man in de politiecel is beland. Het rapport omvat heel wat details en zet de moeilijke omstandigheden van de arrestatie in de verf.

Die gedetailleerde omschrijving staat in groot contrast met de summiere weergave van wat er zich nadien in de politiecel heeft afgespeeld. “Verdachte wordt gefouilleerd voor hij in de cel wordt geplaatst. We plaatsen hem in cel 2, geboeid met veiligheidsstrips”, is daarover te lezen. Het rapport meldt voor het eerst dat de toestand in de cel ‘problematisch’ is om half 1. “Om 01u25 zijn we de verdachte in zijn cel moeten gaan opzoeken omdat deze zijn hoofd met geweld tegen de deur van zijn cel slaat”, is daarna te lezen. Daarop volgen nog welgeteld 11 zinnen over wat er in de cel gebeurt, tot er melding wordt gemaakt van de hartstilstand van Chovanec. Er is geen sprake van het gebruik van een deken, geen sprake van een Hitlergroet of van het feit dat er minutenlang op de rug van de verdachte werd gezeten.

Gerechtsjournalist Faroek Ozgunes vindt dat het rapport geen correcte weergave is van wat er zich heeft afgespeeld in de politiecel. “De interventie op het tarmac en de arrestatie worden paginalang tot in detail beschreven, zelfs met de schade die de agenten hebben opgelopen. Wat zich in de cel heeft afgespeeld, wordt allemaal zeer summier omschreven”, vertelt hij in VTM Nieuws. “Dit rapport is op zijn minst onvolledig.” Bovendien moeten de beelden die gemaakt werden door de bewakingscamera in de cel door verschillende mensen in de controlekamer gezien zijn, en stond de deur van de cel open tijdens de interventie, waardoor verschillende mensen op de gang konden zien wat er zich binnen afspeelde, inclusief de Hitlergroet. Dat er in het verslag met geen woord over wordt gerept, is dus zeker opvallend.

Officier van wacht

Wat verder nog opvalt, is dat de officier bestuurlijke politie met wachtdienst, die verantwoordelijk is voor de opsluiting, niet ter plaatse is geweest. Die officier van wacht was die dag toevallig de directeur van de luchtvaartpolitie,vertelt Ozgunes.“Hij is om 21 uur gecontacteerd met de vraag wat er moest gebeuren. Hij is niet de man die het rapport heeft opgesteld, maar hij heeft het drie dagen later, na het overlijden van Chovanec, wel doorgestuurd. Heeft hij zich volledig gebaseerd op dit rapport, heeft hij niet verder geïnformeerd wat daar gebeurd is? Die vragen moeten beantwoord worden”, vindt de gerechtsjournalist. Danny Elst, die ten tijde van de arrestatie van Chovanec directeur was van de luchtvaartpolitie, werd vorige week al opzij gezet.

Dat de officier van wacht niet ter plaatse is geweest, is geen eenmalig feit. De politievakbonden hebben al vaker geëist dat die altijd aanwezig moet zijn bij een bestuurlijke aanhouding. De federale politie heeft laten weten dat de regels daaromtrent intussen veranderd zijn, en dat vandaag de officier van wacht altijd ter plaatse moet komen als de fysieke integriteit van de verdachte of van agenten in gevaar komt.

