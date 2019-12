Politie zoekt man die mogelijk jas van verdwenen Max (23) vond IBO

17 december 2019

22u04 14 VTM Nieuws De politie is op zoek naar een getuige die cruciaal kan zijn voor het onderzoek naar de verdwijning van Max Meijer. De 23-jarige Nederlander verdween precies tien dagen geleden na een nachtje stappen in Antwerpen. In het VTM-programma ‘Faroek’ werden de laatste uren voor de verdwijning van Max gereconstrueerd aan de hand van bewakingsbeelden.

Daarop is te zien hoe Max op zondagochtend 8 december rond half 6 een pitazaak op het Falconplein verlaat en richting Eilandje wandelt. Daar wordt hij voor het laatst gefilmd op het kruispunt van de Amsterdamstraat met de Bataviastraat. Opmerkelijk: op tweehonderd meter van de plaats waar Max het laatst gezien is, werd die ochtend rond 8.15 uur ook een man gefilmd met een beige jas op de arm.

“Mogelijk gaat het om de jas van Max”, zegt Wouter Bruyns van de Antwerpse politie. “Misschien heeft de man die ergens gevonden. We zouden hem dan ook graag spreken. Het gaat om een beige parka van het merk ‘Canada Goose’. Daarnaast zijn we ook op zoek naar alle andere mensen die Max die ochtend nog hebben zien wandelen. We zijn bijna zeker dat iémand hem gezien heeft, want vlakbij de plaats waar hij voor het laatste gefilmd werd liggen onder meer discotheek Roxy en de Waagnatie, waar op dat moment twee feestjes op hun einde liepen.”

Aan getuigen wordt gevraagd contact op te nemen met de politie op het nummer 0800-30.300.