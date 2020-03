Politie past alcoholcontroles aan uit vrees voor coronavirus Redactie

07 maart 2020

13u24

Bron: VTM NIEUWS 6 VTM Nieuws Zoals verwacht loopt de corona-balans in ons land voort op. Er zijn de afgelopen 24 uur Zoals verwacht loopt de corona-balans in ons land voort op. Er zijn de afgelopen 24 uur 60 besmettingen bijgekomen , wat het totaal aantal patiënten in ons land op 169 brengt. Niet alleen bedrijven en scholen beraden zich over hoe ze met het virus moeten omgaan, ook de politie is daar mee bezig. Zo worden procedures voor alcoholcontroles in het verkeer en paspoortcontroles op de luchthaven aangepast.

Nu het nieuwe coronavirus in opmars is, zijn ook de agenten ongerust. Vooral bij alcohol- en drugscontroles kunnen agenten in contact komen met speeksel. De federale politie neemt daarom extra veiligheidsmaatregelen voor de agenten en de bestuurders.

Speekseloverdracht

“Sowieso gelden al jaren strikte veiligheidsvoorschriften voor het afnemen van alcoholcontroles, maar we hebben nu ook gevraagd aan de mensen om handschoenen te dragen wanneer zij zo’n drugtest of alcoholtest afnemen”, zegt Sarah Frederickx van de federale politie aan VTM NIEUWS. “Eigenlijk om te vermijden dat er speekseldruppels via de handen zouden kunnen worden doorgegeven. En ook de toestellen op zich zullen regelmatiger gereinigd worden ook om de speekseloverdracht zo minimaal mogelijk te houden.

Ook de luchtvaartpolitie moet bij controles alle paspoorten in handen nemen. Ook voor hen moeten er handschoenen beschikbaar zijn en moeten de agenten extra opletten.

Extra maatregelen

De politievakbond vindt de maatregel voorlopig voldoende. Agenten weigeren op dit moment nog niet om controles uit te voeren. Die blijven gewoon doorgaan. “Maar het personeel moet wel uitgerust worden met voldoende handschoenen en voldoende ontsmettingsproducten”, zegt Joery Dehaes van politievakbond ACV. “Zowel handgel als producten om de apparatuur te reinigen. Maar we moeten natuurlijk de toestand blijven opvolgen. Hoe loopt het met de besmettingsgraad in België, gaat die toenemen of niet. En zijn er dan andere maatregelen nodig of niet, dat moeten we blijven opvolgen.”

Woensdag zitten vakbonden en politie samen om te bespreken of er nog extra maatregelen komen.