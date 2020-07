Pierre Van Damme: “Als vandaag goeie beslissingen genomen worden, dan hebben we vier weken tijd om het virus onder controle te krijgen” LH

27 juli 2020

14u08

Bron: VTM NIEUWS 34 VTM Nieuws Een van de hamvragen is of de sociale bubbel verkleind zal worden en of dat een effect zal hebben op de coronacijfers. Volstaat dat nog vandaag? “Het is nu het moment voor maatregelen die het aantal contacten beperken”, zei epidemioloog Pierre Van Damme (UAntwerpen) deze middag bij VTM Nieuws.



“Met de wisselende contacten van nu is het zeer moeilijk om het virus in te dijken als er dan iets gebeurt”, legt Van Damme uit.

Volgens Van Damme moet de bubbel beperkt worden tot een aantal vaste contacten, waarbij dat aantal niet elke week verandert. “Zo creëer je een brandgang. Als het virus dan binnen die bubbel zich begint te verspreiden, dan blijft die tenminste binnen die bubbel. Zit die erbuiten, dan gaat die een andere bubbel ook niet onmiddellijk besmetten. Bovendien helpt de maatregel ook de contacttracing als het virus binnen de bubbel blijft.

Feestactiviteiten opschorten

Een tweede belangrijke stap is volgens Van Damme “kijken naar bronopsporing in de verschillende provincies”. “In Antwerpen zijn de besmettingen gelinkt aan feestactiviteiten. We moeten dan gaan zien wat er nog kan. Misschien moeten we in bepaalde provincies verdergaan en bepaalde activiteiten opschorten. Er is heel wat spreiding gebeurd door huwelijken en geboortefeesten, misschien moeten we die even uitstellen. Het is belangrijk om niet alleen individuele contacten tegen te houden maar ook samenscholingen tegengaan.”

In Antwerpen werd al beslist om de contactbubbel te beperken tot 10 en dat gedurende vier weken. Zou die termijn van vier weken voldoende zijn om het nieuw schooljaar opnieuw normaal te laten starten? “Als vandaag goeie beslissingen genomen worden, dan hebben we vier weken tijd om het virus onder controle te krijgen. Dan kan september een normale maand zijn, voor de scholen, niet voor contacten”, besluit Van Damme.

