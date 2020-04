Peter haalde zijn moeder (88) weg uit woonzorgcentrum: “Hier loopt ze minder risico” kg

12 april 2020

20u23

Bron: VTM NIEUWS 1 VTM Nieuws Peter Decuypere besliste om zijn moeder Maya (88) weg te halen uit het Kortrijkse woonzorgcentrum waar ze verbleef - tegen het advies van het Agentschap Zorg en Gezondheid in. Hij gelooft dat zijn moeder bij hem thuis minder risico loopt. “Hier heeft ze veel minder contact met anderen”, zegt hij.



Tegenwoordig woont de 88-jarige Maya weer even bij haar zoon Peter in. Een weloverwogen beslissing, vertelt Peter in VTM NIEUWS. “In het woonzorgcentrum denk ik dat je net iets meer risico hebt om het coronavirus op te lopen dan hier. Dit is een omgeving waar we volledig afgesloten zijn van de buitenwereld, waar ze minder contact heeft met anderen”, verklaart hij.

Het is toegelaten om een familielid uit een woonzorgcentrum te halen en thuis op te vangen, hoewel het Agentschap Zorg en Gezondheid dat afraadt. Volgens het agentschap is het besmettingsgevaar in een woonzorgcentrum is niet per se groter. Bovendien zou het kunnen dat je een besmet persoon in huis haalt of dat je de andere onbedoeld zelf besmet, klinkt het.

Klinken niet aanraken

Peter beseft dat het niet voor iedereen mogelijk is om een familielid thuis op te vangen, maar dat het zo wordt afgeraden wordt, vindt hij vreemd. Hij neemt extra maatregelen om zijn moeder te beschermen. “We laten alle deuren openstaan, behalve de voor- en achterdeur, zodat we de klinken niet moeten aanraken.” Verder heeft hij ook telkens ontsmettingsmiddel bij en houden ze afstand van elkaar.

Moeder Maya vindt het prima, maar wil na de coronacrisis ook terug naar het woonzorgcentrum. “Omdat ik mij daar ook goed voel”, glimlacht ze.