Pedagoog Bert Smits: “Elke dag op school is gewonnen dag” LH

29 april 2020

13u39

Bron: VTM Nieuws 32 VTM Nieuws Niet alleen leerkrachten en schooldirecties zitten nog met heel wat vragen over de langzame heropstart van de scholen, ook voor ouders en leerlingen is er nog geen duidelijkheid. Heeft het bijvoorbeeld zin om kinderen nog enkele dagen naar school te sturen? Pedagoog Bert Smits vindt zeker van wel.



Bert Smits is pedagoog en een van de oprichters van Schoolmakers, een organisatie die in heel Vlaanderen vernieuwende onderwijsinitiatieven mee op de rails zet. Volgens Smits heeft het zeker nog zin om kinderen voor enkele dagen naar school te laten gaan. “Elke dag school is een gewonnen dag. Iedere keer dat leerkrachten contact hebben met kinderen, kunnen ze zien hoe ver leerlingen staan.”

Smits zegt dat de eerste prioriteit sociaal contact moet zijn. “Veel leerlingen hebben heel lang hun vrienden moeten missen en hebben een moeilijke periode thuis achter de rug", aldus de pedagoog. “Daarnaast moeten we ook goed zien welke kinderen uit de boot gevallen zijn en of het thuis nog goed gaat. Sommige kinderen hebben nood aan instructies en moeten dat op school inhalen.”

Nog volgens Smits dreigen sommige kinderen leerachterstand op te lopen. “Dat is een risico. Er zijn genoeg leerlingen zonder leerachterstand en met een goede ondersteuning thuis, voor die leerlingen zal het wel lukken om achterstand in te halen. Maar daarnaast zijn er ook kwetsbare kinderen die het al moeilijk genoeg hebben", aldus Smits, die hoopt dat zomerscholen voor hen een oplossing kunnen bieden.

Perspectief bieden

Smits raadt ouders van wie de kinderen weken en misschien zelfs nog maanden thuis zullen zitten aan om te blijven praten met hen en de dag samen te starten. “Ten tweede moet je proberen om hen een perspectief te bieden, iets leuks in het vooruitzicht stellen, tieners moeten het perspectief hebben om anderen weer te zien.”

