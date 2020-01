Parket zoekt getuigen van Antwerpse drugsoorlog: “Elk klein detail kan belangrijk zijn voor ons”

VTM Nieuws

Het Antwerps gerecht doet vanavond in het VTM-programma ‘Faroek’ een oproep tot getuigen over de Antwerpse drugsoorlog. Afgelopen zaterdag ontplofte nog een granaat in Deurne. De speurders zijn op zoek naar beelden van die bewuste nacht. “Politie en justitie zetten alles op alles om deze dossiers op te lossen”, zegt Lieselotte Claessens van het Antwerps parket, “omdat we ook goed beseffen welke impact zo’n feiten hebben op het onveiligheidsgevoel in onze samenleving.”