Ouders van Jim die omkwam in politiecel: "We willen niemand beschuldigen, we willen wel antwoorden"

30 oktober 2019

De ouders van Jim Cooreman (36) kregen zaterdag het nieuws dat geen enkele ouder wil horen: hun zoon was opgepakt en iets later in de cel overleden. "Jim was geen engel", geven ze eerlijk toe aan VTM Nieuws, "maar hij was geen crimineel of vechtersbaas." Marleen en Frankie Cooreman hebben sinds zaterdag één grote vraag: wat is er in die cel gebeurd? Ze willen de politie nergens van beschuldigen, maar ze willen wel antwoorden.

Volgens de politie was Jim die nacht agressief en duidelijk onder invloed. “Dat is mogelijk”, zeggen zijn ouders. Jim was geen engel, geven ze eerlijk toe. “Hij kampte al langer met een cannabisverslaving en soms ook met mentale problemen. Maar hij was geen crimineel en geen vechtersbaas.”

“Als hij in de cel, waar mensen zijn, in elkaar zakt en pas na 30 minuten een dokter bellen om vast te stellen dat hij dood is, daar hebben we problemen mee. Zonder te zeggen dat hij agressief behandeld is. Als ze ons bevestigen dat hij in elkaar is gezakt op een plaats waar mensen zijn, dan verwacht je toch dat je hulp krijgt”, klinkt het.

