OPROEP. Ben jij de gelukkigste mens van Vlaanderen? Redactie

08 juni 2020

14u16 0

VTM NIEUWS is voor het nieuws van 19 uur op zoek naar de gelukkigste mensen van Vlaanderen. Mensen voor wie de versoepelingen vandaag extra veel deugd doen. Ben jij dat of ken je iemand, laat het ons dan weten via dit adres. Vergeet zeker je gegevens niet te vermelden. Het mooiste verhaal zie je dan vanavond in VTM NIEUWS.