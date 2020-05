Oplossing voor tweedeverblijvers in de maak? “Die volgt waarschijnlijk een van de komende dagen" AW

19 mei 2020

13u36

Bron: VTM NIEUWS 0 VTM Nieuws Voorlopig is het nog verboden voor tweedeverblijvers om hun tweede eigendom aan de zee of elders in het land te bezoeken, zeker nog tot 8 juni. Maar de roep om een (versnelde) versoepeling wordt steeds luider. “Die beslissing volgt waarschijnlijk de komende dagen”, zegt premier Sophie Wilmès (MR) bij VTM Nieuws.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

De tweedeverblijvers voelen zich hoe langer hoe meer achteruitgeschoven. De versoepelingen worden talrijker, maar dat tweede verblijf is nog steeds verboden terrein. En de experts reppen met geen woord over het al dan niet opheffen van het verbod. Het resultaat? Honderden tweedeverblijvers dienden reeds een klacht in tegen de Belgische staat omdat ze hun tweede eigendom niet mogen bezoeken. Na de oproep van Vlaams minister van Toerisme Zuhal Demir (N-VA) en Vlaams minister-president Jan Jambon (N-VA) om het verbod versneld op te heffen, lijkt het er nu toch van te komen.

Als we het akkoord krijgen van de GEES – de groep experts belast met de exitstrategie – om het toe te laten, “zullen we dat zeker doen”, aldus de premier. “Waarschijnlijk zal er de volgende dagen een verandering in deze regelgeving volgen." Op de vraag of dat nog voor 8 juni - wanneer de volgende reeks versoepeling gepland is - zal gebeuren, wil premier Wilmès niet antwoorden. “Maar we werken eraan."

Lees ook:

Wat zijn de rechten van tweedeverblijvers die naar de kust willen?

Wordt het straks ‘kom uit uw kot’? Waarom het strand veiliger is dan het kantoor (+)