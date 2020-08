Op de COVID-afdeling in de donkerrode zone in Antwerpen: “Tweede golf hadden we nog niet verwacht, maar we zijn er klaar voor” Redactie

01 augustus 2020

19u55

Bron: VTM NIEUWS 0 VTM Nieuws Het ZNA Stuivenberg ligt pal in de donkerrode zone in Antwerpen: een broeihaard van nieuwe besmettingen, zo tonen de cijfers van Sciensano aan. VTM NIEUWS ging poolshoogte nemen op de COVID-afdeling in het ziekenhuis en sprak met het personeel.



In totaal liggen er elf coronapatiënten in het ziekenhuis. Er werden de afgelopen bovendien nog twee corona-afdelingen geopend. “Wat ons opvalt is dat de patienten nu veel jonger zijn dan in de eerste golf”, vertelt Niels Van Regenmortel, diensthoofd Intensieve Zorg in het ZNA Stuivenberg. “Toen was er vooral een probleem in de woonzorgcentra, waar de gemiddelde leeftijd hoger ligt. Nu zijn het gros van de patiënten veertigers en vijftigers. Zij zijn misschien een beetje sterker, maar zeker niet minder ziek dan in de eerste golf.”

Het personeel is vooral verrast door de snelheid waarmee het coronavirus opnieuw heeft toegeslagen. “We hadden gevreesd voor een kleine tweede golf in de winterperiode, rond oktober of november. Maar die golf is hier nu al en met volle kracht. Dit heeft ons totaal verrast”, aldus Van Regenmortel.

Dat die eerste golf nog niet zo lang achter ons ligt, heeft één (twijfelachtig) voordeel. Het personeel heeft veel kunnen leren, en die kennis komt nu van pas. “We kunnen veel van wat we in de eerste golf geleerd hebben nu gebruiken in de tweede golf”, beaamt verpleegkundige Christophe Buyck. “Ons team is hecht, dus we kunnen bij elkaar ook altijd terecht voor steun. We zijn er klaar voor.”

