Ook Gilles De Bilde spaart Diagne niet: "Dit is niet goed te praten"

07 november 2019

12u15

07 november 2019

Ook VTM-analist Gilles De Bilde kon maar weinig begrip opbrengen voor wat Mbaye Diagne gisteren presteerde in Parijs. “Ik denk dat de groep geschrokken is van die actie. Het is niet goed te praten, want je zet jezelf voor schut, je zet de club voor schut en je verliest bovendien een zo goed als zeker punt in de Champions League.”