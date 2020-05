Onze reporter Robin Ramaekers in Milaan, waar de schrik tastbaar is



LH

04 mei 2020

20u02

Bron: VTM Nieuws 0 VTM Nieuws Na Na Oostenrijk gisteren trok VTM NIEUWS-journalist Robin Ramaekers vandaag naar Italië waar de eerste versoepeling van de lockdown van start gegaan is. In Milaan merkt hij dat de schrik nog altijd tastbaar is.



Het mag dan wel de eerste dag zijn dat de Italianen terug min of meer vrij op straat mogen komen, de iconische Galleria Vittorio Emanuele II ligt er nog altijd verlaten bij. Een confronterend zicht. De Italianen hebben duidelijk nog altijd schrik om buiten te komen. “Het virus circuleert nog, we moeten ons aan dezelfde maatregelen houden als gisteren. Het is aan ieders geweten”, zegt bewoner Luca Negri.

Vroeger was het hier te druk, maar nu zie je geen blije mensen meer Nadia Marchiori

“Het is triest omdat het hier leeg is. Vroeger was het te druk, maar nu zie je geen blije mensen meer. Je ziet alleen mensen met een vraagteken op hun gezicht. Kijk naar die bordjes daar”, wijst Nadia Marchiori naar de dure winkels in de chique galerij die het nu ook moeilijk hebben. Ze staan symbool voor de stervende economie, een gigantisch probleem waarmee het rijke noorden van Italië nu geconfronteerd wordt, zelfs als het virus overwonnen wordt.

Ook de beroemde Piazza del Duomo is ‘s middags zo goed als verlaten. Enkele jongeren hebben zich aan een fietstochtje gewaagd vanuit de buitenwijken. Gianni Mazzo heeft geen idee hoe het nieuwe normaal er zal uitzien: “De situatie is nog altijd beangstigend omdat er geen duidelijke richtlijnen zijn, omdat we geen duidelijke toekomst zien.”

400 euro boete

De herwonnen vrijheid wordt alvast streng gecontroleerd door politie. Zo hebben Ginevra Ciurleo en haar vriend een boete gekregen omdat ze geen mondmasker droegen. Per stuk 400 euro: het werd dus een peperdure wandeling van 800 euro.