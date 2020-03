Onduidelijkheid over testen irriteert huisdokters: “Tot nu toe moesten we onze plan trekken” Jef Beckers

02 maart 2020

20u53

Bron: VTM NIEUWS 8 VTM Nieuws Sinds het coronavirus in ons land is, zijn de richtlijnen aangepast voor de testen. Dat wil zeggen dat personen die denken dat ze corona hebben, niet direct meer worden verwezen naar het ziekenhuis. Huisartsen kunnen vanaf nu zelf tests uitvoeren. Maar hoe die procedures verlopen, daarover zijn er nog wat vraagtekens.

Coronapatiënten in België betekent een nieuwe fase. Daardoor kunnen huisdokters vanaf nu zelf testen uitvoeren bij hun patiënten om te kijken of ze het coronavirus hebben. Maar de omstandigheden waarin ze dat moeten doen, zijn niet even ideaal. “Tot nu toe hebben wij onze eigen plan moeten trekken. En we krijgen inderdaad vanuit de overheid de belofte dat er materiaal besteld is. Maar iets dat besteld is, is er nog niet”, vertelt huisdokter Jef Vanderhoydonck.

De patiënten worden ook van het kastje naar de muur gestuurd, want zij weten niet meer waar ze moeten beginnen als ze ziek zijn. “Ik belde met mijn huisdokter die me doorstuurde naar het UZA”, vertelt Julienne Waegemans. Eenmaal toen ze bij het UZ in Antwerpen aankwam, moest ze eerst nog met een dokter spreken. “De dokter stelde mij een aantal vragen en uiteindelijk vertelde hij dat ik niet op vakantie geweest was binnen een risicogebied in Frankrijk. Daarom hebben ze in het UZA dus geen testen op mij uitgevoerd.”