Notarissen kloppen overuren: vanaf morgen vervalt de woonbonus

31 december 2019

21u44

De notarissen zullen blij zijn als straks de klok twaalf uur slaat. Dat is meteen het einde van een wel erg drukke periode voor hen, want vanaf morgen vervalt de woonbonus. Wie er nog wilde van profiteren moest uiterlijk vandaag de aankoopakte van zijn nieuwe huis ondertekenen.

Net voor de deadline hebben Ellen De Pril en Klaas De Pauw de akte voor hun hypotheek getekend. In hun geval was het wel heel spannend. “Eigenlijk hebben wij pas op 19 december de compromis getekend. Dus het is allemaal heel snel gegaan. Normaal duurt het zo’n twee tot drie maanden vooraleer de akte dan effectief getekend kan worden”, zegt Ellen. “De bank en de notaris hebben ontzettend veel werk voor ons verricht. Dus we zijn heel blij. We gaan er vanavond een glaasje extra op drinken”, aldus Klaas.

Het leverde natuurlijk een pak extra werk op voor banken en notarissen. Dat blijkt ook uit de cijfers. Van oktober tot nu zijn er 30 procent meer compromissen ondertekend in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar.

“Inderdaad zijn er zeer veel mensen langsgekomen. Kan het nog? Kan het nog?”, vertelt notaris Joni Soutaer. Wie van plan was om een woning te kopen, probeerde dat nog voor het einde van het jaar te doen. Ook al deed die koopwoede de prijzen stijgen. Maar de woonbonus levert op lange termijn wel nog een belastingvermindering van een paar tienduizenden euro’s op. Notarissen hebben de afgelopen weken dan ook voorrang gegeven aan deze dossiers.

“Het is vooral veel avondwerk geweest. In het weekend ook als het gevraagd werd. We gaan blij zijn in januari dan keert de rust terug”, gaat Soutaer verder. De verkoop van woningen zal de komende maanden hoe dan ook dalen. Zo kunnen notarissen de achterstand inhalen bij de dossiers die niet zo dringend waren.