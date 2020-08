Nederlandse viroloog Ab Osterhaus over Belgische aanpak: “Mondmaskers zijn zinvol, uitvoering bubbel van 5 is lastig”

LH

16 augustus 2020

20u25

Bron: VTM NIEUWS 0 VTM Nieuws In Nederland zijn de mondmaskers op minder plaatsen verplicht dan bij ons. Zo zijn ze enkel overal verplicht in het openbaar vervoer en op sommige drukke plekken in Amsterdam en Rotterdam. Weinig Nederlanders geloven in het nut ervan, maar volgens Ab Osterhaus, viroloog aan de Universiteit van Hannover, is de algemenere mondmaskerplicht bij ons wel degelijk verstandig.



"Lockdown als het moet, maar mondmaskers zijn zinvol. De mondmaskers werken sowieso, ook volgens internationale studies”, zegt Osterhaus in het begin van het gesprek met VTM NIEUWS.

“In Nederland zeggen ze nog altijd dat er geen bewijs voor is”, maar daar is de viroloog het niet mee eens. “Better safe than sorry", gaat hij verder.



Ook in Nederland blijft het aantal besmettingen toenemen. “Als we op deze manier doorgaan, gaan we heel snel naar een lockdown”, waarschuwt de viroloog. Volgens Osterhaus hadden de Nederlanders begin juni al moeten volhouden. “Als we toen doorgezet hadden met ernstige maatregelen, dan hadden we nu alleen maar te maken met incidenten. Nu verspreidt het virus zich weer onder de bevolking."

Enkel over de Belgische bubbelregel is Osterhaus iets kritischer. “Hoe meer mensen bij elkaar, hoe groter de kans dat het virus zich verspreidt. Het idee van de bubbel is goed, maar formulering en de uitvoering zijn lastig”, zegt Osterhaus. “Men gaat uit van een gezinssituatie, maar de situatie is anders dan 25 jaar geleden. Er zijn veel meer lossere families en kinderen die bij verschillende ouders zitten, het is niet zo eenvoudig", denkt hij.

Nog volgens Osterhaus zal er voor volgende zomer niet al te veel beterschap komen en zullen we dus nog even met corona moeten leven.