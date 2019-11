Nederlandse supermarktketen Jumbo opent eerste winkel in ons land BIH AJA

05 november 2019

18u27

Bron: VTM NIEUWS 5 VTM Nieuws De succesformule van de Nederlandse supermarktketen Jumbo komt vanaf morgen naar ons land. Ze openen hun eerste winkel in Pelt. Jumbo brengt de Nederlandse klassiekers naar hier, maar het aanbod heeft ook een Belgische restyling gekregen. 3.000 van de 22.000 producten komen uit ons land.

In Nederland staat de winkel bekend voor haar zeven zekerheden. Eén daarvan is het principe: “Elders goedkoper, dan krijg je het gratis”. Die principes brengen ze niet naar hier. Dat vertelt CEO Frits Van Eerd aan VTM NIEUWS. “Wij hebben de zekerheid van de lage prijs. Er is in België een bedrijf met de laagste prijsgarantie (Colruyt, nvdr). Het zou heel raar zijn als er een speler bijkomt die precies hetzelfde zegt. Waar gaat dat eindigen? Volgens mij voegt dat niets toe aan de markt.”