Nederlands premier Rutte: "Groot deel van Nederlanders zal besmet geraken met het virus” AJA / Peter Winterman

16 maart 2020

21u09

Bron: RTL / AD 0

In zijn toespraak heeft Nederlands premier Mark Rutte alle Nederlanders opgeroepen om alert te blijven en betuigde hij ook zijn medeleven aan de families van de mensen die aan het virus zijn overleden.

“Ik heb vanavond geen gemakkelijke boodschap voor u’’, zegt Rutte. “De realiteit is dat het coronavirus onder ons is en onder ons zal blijven. De realiteit is ook dat de komende tijd een groot deel van de Nederlandse bevolking met het virus besmet zal raken.’’ Rutte legde drie scenario’s uit die Nederland kan volgen. Daarbij kiest het kabinet om het virus maximaal te controleren. Dat betekent dat wordt geprobeerd met de maatregelen de piek van de besmetting af te vlakken en uit te smeren over een langere periode.