Na nieuwjaarsrellen van afgelopen jaar werkt Brussel met eengemaakte politiezone: "Geen plaats voor straffeloosheid"

Een primeur voor Brussel: voor het eerst komt er één centraal politiecommando tijdens oudejaarsnacht. Concreet betekent dat één korpschef die de zes verschillende politiezones aanstuurt. Dat heeft minister van Binnenlandse Zaken Pieter De Crem aan VTM Nieuws gezegd.

De krachten van de verschillende politiezones worden dit jaar gebundeld nadat het vorig jaar volledig uit de hand liep. Relschoppers gingen toen zwaar tekeer in Molenbeek, staken auto’s in brand, plunderden winkels en bekogelden brandweermannen met stenen en vuurpijlen. Volgens De Crem gebeurde er toen een zware inschattingsfout: de politie was niet voorbereid, reageerde te traag, en ongecoördineerd.

Wat dit jaar anders zal zijn? “Voor het eerst wordt er gewerkt met een eengemaakt commando. Ze werken allemaal samen onder leiding van één persoon. Dat is uniek, zullen we voor het eerst doen op 31 december en 1 januari. En dat is een les die we getrokken hebben uit vorig jaar”, aldus De Crem.

Daarbij is het aantal agenten volgens De Crem verdubbeld. Het gaat over meerdere honderden politieagenten die in het straatbeeld aanwezig zullen zijn.

Straffeloosheid

Ondanks de enorme schade van afgelopen jaar - vijf auto’s en een huis gingen in vlammen op en drie brandweerwagens werden bekogeld met stenen en vuurpijlen - werd er geen enkele relschopper opgepakt. Later gebeurde dat wel, al kreeg de vermoedelijke aanstoker slechts 80 uren werkstraf. Of dat wel een voldoende zware straf is? “Dat is een beslissing van de rechter."

De Crem ziet in de eerste plaats alvast een goede oplossing in een eengemaakte politiezone. “Daar blijf ik van overtuigd, dat zal ook voorwerp uitmaken van regeringsonderhandeling.”