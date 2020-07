Mondmaskerplicht overal goed opgevolgd: “Er is geen discussie meer of het moet of niet, iedereen doet het” LH

11 juli 2020

13u29

Bron: VTM NIEUWS 10 VTM Nieuws De Vlaming heeft geen probleem met de verplichting om mondmaskers te dragen in alle winkels, en op nog heel wat andere plaatsen zoals bioscopen en gebedshuizen. Die verplichting is sinds vanmorgen van kracht. In de winkels en warenhuizen die VTM NIEUWS vanochtend bezocht, droeg iedereen een mondkapje zoals het hoort. Winkelgangers hebben daar ook geen enkele moeite mee.



VTM NIEUWS trok deze ochtend naar de Carrefour in Zemst waar iedereen, op één iemand na, een masker droeg. Voor Guy Vandeperren mocht het al veel eerder verplicht worden: “Ik ben blij, niet alleen voor mezelf, ook voor de andere mensen. Het is tenslotte een bescherming voor uzelf, maar ook voor anderen. Dus ik vind het helemaal terecht. Er is geen discussie meer of het moet of niet, iedereen doet het en dat is heel goed.”

Ann Michiels droeg tot voor kort nog geen masker, maar heeft nu geen enkele moeite meer met de verplichting. “Als het niet verplicht is, doet bijna niemand het. Een goede beslissing, zeker nu je met meer mensen binnen mag", klinkt het.



Alle supermarktketens verklaarden gisteren tevreden te zijn met de mondmaskerplicht, zo ook winkelmedewerker Guy Sielens: “Ik vind het zeer positief omdat het een veiliger gevoel geeft.”

250 euro boete

Wie toch geen mondmasker draagt, riskeert een fikse boete. Voor winkelgangers kan een boete 250 euro bedragen. Voor handelaars kan een boete zelfs oplopen tot 750 euro. Wie als klant of burger de regels blijft overtreden, riskeert boetes tot 4.000 euro of zelfs een gevangenisstraf van acht dagen tot drie maanden. Ook een rondvraag van VTM NIEUWS in Antwerpen, Leuven, Gent en Brugge blijkt de politie de eerste dagen nog geen boetes gaat uitdelen. De bedoeling is om eerst te sensibiliseren, klinkt het. Alleen als bij mensen die blijven weigeren of bij incidenten gaat de politie verbaliseren.

Ook in andere winkels wordt de verplichting goed opgevolgd. Handelsfederatie Comeos heeft dan ook nog geen meldingen gekregen van incidenten. Het bewijst dat er een algemeen draagvlak voor het dragen van de mondmaskers in winkels is. Er wordt niet verwacht dat de handelaar zelf de controle uitvoert. Shopverantwoordelijke Erwin Aters: “We gaan de klanten altijd vriendelijk aanspreken om te vragen om een mondmasker te dragen.”

Colruyt zal klanten zonder mondmasker een week lang ‘depanneren’, Carrefour dit weekend en Aldi enkel vandaag. Enkel bij Delhaize wordt indien nodig de politie ingeschakeld, Aldi zei op de burgerzin van de klant te rekenen.

Mondmaskers zijn nooit verplicht voor kinderen jonger dan twaalf. Er zijn ook bijzondere bepalingen voor mensen die om medische redenen geen masker kunnen dragen. Zij moeten dan een gezichtsscherm dragen.

