Mollema: "Ik win gewoon een monument... heel bijzonder"

12 oktober 2019

18u20

Bron: VTM Nieuws 0

Bauke Mollema heeft na een sterk nummertje de Ronde van Lombardije op zijn palmares gebracht. De Nederlander van Trek-Segafredo soleerde na 243 kilometer van Bergamo naar Como naar de zege. 16 seconden later won Alejandro Valverde (Movistar) de sprint om de tweede plaats voor Egan Bernal (Ineos). “Dit is echt heel bijzonder”, zei Mollema bij VTM Nieuws. “Ik win gewoon een monument, na een solo van een kleine 20 kilometer. Ik ben echt ontzettend blij.” Bekijk de volledige reactie in bovenstaande video.