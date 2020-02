Mogen werkgevers hun werknemers verplichten om thuis te blijven? AW

27 februari 2020

21u47 2 VTM Nieuws De bank BNP Paribas Fortis verplicht haar werknemers die terugkomen van een gebied waar besmettingen met het coronavirus zijn, mogen minstens twee weken lang niet naar kantoor komen. Maar kan dat eigenlijk wel? Mogen bedrijven je verplichten om thuis te blijven en vakantie te nemen?

Volgens Veronique Leroy, adviseur sociaal recht bij VOKA, gelden er enkele principes. Zo is er enerzijds de vrije keuze van de werknemer. “En vakantie is in principe vrij te kiezen, tenzij het collectief verlof is”, duidt Leroy.



In deze situatie is er echter sprake van een grijze zone: “Als werkgever ben je in de eerste plaats verantwoordelijk voor de veiligheid en het welzijn, en de gezondheid je werknemers, al je werknemers.”



Daardoor ontstaat er volgens Leroy een conflict bij werkgevers: “Je merkt dat sommigen zeggen “De veiligheid van alle werknemers primeert, boven het individuele””. Om meer duidelijkheid te krijgen, willen werkgevers met de overheid samenzitten. Tot dan blijft het bij een overleg tussen de werkgever, werknemer en een bedrijfsarts.

