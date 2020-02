Moeder van 15-jarige zwemster die betast werd, getuigt: “Ik hoop dat het een les is voor andere jongeren die gaan zwemmen” Redactie

In het zwembad Rozebroeken in Gent is een vijftienjarige zwemster betast. De drie minderjarige daders zijn geïdentificeerd. De moeder van het meisje reageert anoniem aan VTM NIEUWS: "Ik hoop dat het een les is voor hen en ik hoop dat het ook een les is voor andere jongeren die gaan zwemmen."

Het vijftienjarige meisje was dinsdag rond 15 uur samen met een vriendin naar het zwembad gegaan. Daar werden ze een tijdje achtervolgd door drie minderjarige jongens. Uiteindelijk werd ze betast, onder andere in een glijbaan, verklaart de moeder. “Daar hebben ze haar achterwerk vastgehad.”

De redder sprak de jongens en het meisje aan. Daarna verwittigde hij de politie. De drie minderjarige jongens werden geïdentificeerd en op die zwarte lijst van het zwembad gezet. Daar staan nu al achttien bezoekers op, onder meer wegens ongepast gedrag, verbaal geweld en diefstal.

“Ik heb vernomen dat de jongens ondertussen drie maanden geweerd worden uit het zwembad dankzij de identiteitscontrole die daar gebeurt”, zegt de moeder. “Ik hoop dat het een les is voor hen en ik hoop dat het ook een les is voor andere jongeren die gaan zwemmen.”

Eerder incident

Het incident doet denken aan de aanranding van een 17-jarig meisje in hetzelfde zwembad in juli 2019. Toen betastte een tienerjongen haar ook in de glijbaan, nadat hij haar had ingehaald. Het incident volgde, nadat een medewerker van het zwembad in deze krant verklaarde dat het fout liep in het zwembad. “De incidenten met betastingen en aanrandingen stapelen zich op, maar wanneer wij de politie bellen, worden we door de directie soms zélf op het matje geroepen”, vertelde hij.