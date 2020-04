Miss België verloor oma aan corona en roept op: “Hou jullie aan de regels” EP

13 april 2020

19u16

Bron: VTM NIEUWS 3

Miss Belgie Celine Van Ouytsel verloor vorige week haar grootmoeder aan het coronavirus. Ze doet haar verhaal omdat ze iedereen wil vragen om zich strikt aan de regels te houden.

Van kleinsaf aan had Miss België Celine Van Ouytsel een hele goede band met haar grootmoeder, haar moeke. Gaby Heylen was 80 en woonde al een jaar in een woonzorgcentrum. Drie weken geleden kreeg ze een verkoudheid, maar na een test bleek dat ze het coronavirus had.