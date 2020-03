Minister Weyts: “Hopelijk openen schoolpoorten na 3 mei” LH

28 maart 2020

13u54

Bron: VTM NIEUWS 0 VTM Nieuws Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) heeft begrip voor de beslissing van de veiligheidsraad om de maatregelen tegen de coronacrisis te verlengen tot 19 april. Dat zei hij deze middag in het VTM NIEUWS. Weyts hoopt dat de schoolpoorten na 3 mei opnieuw kunnen opengaan.

Ook Weyts verwacht dat de ingrijpende maatregelen ook na de paasvakantie (die eindigt op 19 april) nog zullen gelden, maar hoopt dat na 3 mei -als de maatregelen verlengd worden- het onderwijs opnieuw kan opstarten. “Laten we hopen dat we schoolpoorten nadien kunnen openen. Ons onderwijs is essentieel voor onze samenleving en economie”, aldus Weyts nog.

Het onderwijs rekent zelf op half mei als ultieme deadline om de scholen opnieuw te openen. “Tot 18 mei blijft er nog tijd over om leerstof op punt te stellen en examens te organiseren”, zeiden directeurs van middelbare scholen al eerder. Wat denkt Weyts daar zelf van? “Er zijn verschillende scenario’s. Op korte termijn moeten we het afstandsonderwijs met nieuwe lesinhoud organiseren. We moeten de jongeren blijven prikkelen. Op lange termijn moeten we kijken naar het ‘postcoronatijdwerk’: wanneer gaan de scholen terug open? Welke lesinhoud kan je nog brengen en hoe gaan we die bij de jongeren brengen?”

Tot slot gaf Weyts nog een update voor het project waarmee hij op zoek gaat naar 10.000 laptops voor leerlingen uit het middelbaar onderwijs die thuis geen computer hebben. “We hebben sinds woensdag al 7.000 laptops verzameld. Vlaanderen maakt 200.000 euro vrij om ze in orde te brengen, maar ik doe ook een publieke oproep om het project te ondersteunen.” Weyts richtte zich ook nog eens tot bedrijven en organisaties om recent gebruikte laptops te doneren.

