Minister van Toerisme Demir wil met druktebarometer toeristen in Vlaanderen spreiden LH

09 mei 2020

13u46

Bron: VTM Nieuws 34 VTM Nieuws Vlaams minister van Toerisme Zuhal Demir (N-VA) heeft begrip voor de ongerustheid bij de ziekenhuizen aan de kust over de komst van tweedeverblijvers én dagjestoeristen. “Dit gaat over de volksgezondheid. De ziekenhuizen moeten de capaciteit aankunnen”, zei ze bij VTM NIEUWS. Demir lichtte ook haar toerismeplan toe waarmee ze binnenlandse toeristen wil spreiden over verschillende bestemmingen.



Verschillende kustburgemeesters verklaarden eerder deze week dat het onmogelijk is om het verbod op de komst van tweedeverblijvers nog te handhaven. “Ik wil niet tegen het advies van de Veiligheidsraad ingaan. Ik ben gewoon eerlijk en zeg dat dit niet te controleren is door de politie”, zei burgemeester van Oostende Bart Tommelein (Open Vld). Jean-Marie Dedecker (Middelkerke) riep zelfs op tot burgerlijke ongehoorzaamheid en zei in de Kamer dat hij vanaf 18 mei geen controle meer zou doen op tweedeverblijvers.

Overleg met burgemeesters en gouverneur

“We hebben een debat gehad met de kustburgemeesters”, zei Demir. “Het is ook dubbel: eerst mogen de tweedeverblijvers niet komen, nu moeten zo snel mogelijk komen. Maar ik als minister van Toerisme beslis daar niet over. Dit gaat over volksgezondheid.”

De kwestie van tweedeverblijvers en dagjestoeristen zal maandag besproken met de kustburgemeester en de West-Vlaamse gouverneur, zei Demir. “Ik heb ook begrip voor het argument om toeristen in fasen te laten komen. Volksgezondheid is belangrijk en het is belangrijk dat de ziekenhuizen de capaciteit aankunnen”, aldus Demir.

Als het druk is aan de kust kunnen mensen bijvoorbeeld naar de provincie Limburg gaan of een citytrip boeken Vlaams minister van Toerisme Zuhal Demir (N-VA)

De minister heeft ook een spreidingsplan voor als de Vlamingen deze zomer niet naar het buitenland op reis kunnen en mogelijk in eigen land blijven. Demir daagt iedereen uit om Vlaamse parels te herontdekken en gaat een “Ontdek Vlaanderen”-platform uitrollen, met daarbij een druktebarometer zodat mensen kunnen zien waar en wanneer het druk is.

“Als het druk is aan de kust kunnen mensen bijvoorbeeld naar de provincie Limburg gaan of een citytrip boeken. We willen veiligheid combineren met een zomers gevoel. De sector is zeker goed voorbereid. We gaan alles op alles zetten zodat alles veilig kan verlopen en zodat er ook genoeg capaciteit is op campings, in B&B’s en meer. Er zullen veel opties zijn”, aldus Demir.

Voor een regeling omtrent toeristen uit het buitenland is nog Europees overleg nodig, zei Demir ook nog.

