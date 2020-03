Minder besmettingen in ons land, maar einde is nog niet in zicht: “Kunnen zeker niet zeggen dat we over hoogtepunt heen zijn” Redactie

08 maart 2020

18u59

Bron: VTM NIEUWS 8 VTM Nieuws Italië neemt draconische maatregelen om het coronavirus in te dijken: kunnen we dit bij ons ook verwachten? En wat moeten we denken van de 31 nieuwe besmettingen in ons land? Viroloog Marc Van Ranst en minister van Volksgezondheid Maggie De Block lichtten toe in het VTM NIEUWS van 19 uur.

In Italië zijn er op 24 uur tijd 133 nieuwe overlijdens door het nieuwe coronavirus geregistreerd. Dat brengt het totaal aantal doden op 366. Er zijn nu ook 7.375 mensen in heel Italië die positief getest hebben, 1.492 meer dan zaterdag. Lombardije, de regio rond Milaan, blijft nog altijd de zwaarst getroffen regio in het land: daar is sprake van 4.189 gevallen, er kwamen al 267 mensen om.

Maatregelen

De Italiaanse regering maakte vannacht bekend dat de strenge voorzorgsmaatregelen tegen het coronavirus worden uitgebreid naar de hele regio Lombardije en veertien nabijgelegen provincies. Daardoor wordt de bewegingsvrijheid van ongeveer 16 miljoen Italianen ernstig beperkt. “Zij nemen de maatregelen om het virus in te dammen en vermijden dat het zich naar andere delen verspreidt”, zegt minister van Volksgezondheid Maggie De Block daarover.

Momenteel zijn maatregelen zoals in Italië bij ons niet aan de orde. Maar dat wil niet zeggen dat wij daar niet mee bezig zijn Minister van Volksgezondheid Maggie De Block.

Op dit moment zijn strengere maatregelen bij ons niet nodig, voegt ze toe. “Maar dat wil niet zeggen dat wij daar niet mee bezig zijn. Als het virus nog verder om zich heen grijpt in ons land – wat te verwachten is – zouden er op een bepaald moment bepaalde beslissingen kunnen genomen worden. Met die planning zijn wij wel bezig.”

Proportioneel

De minister benadrukt dat het “nu dus niet aan de orde is om die ingrepen te doen”. “Als je een maatregel neemt, dan moet die erop gericht zijn om de verspreiding van het virus tegen te gaan, maar altijd in proportie”, klinkt het nog.

Ik verwacht maandag meer aanvragen en waarschijnlijk ook meer gevallen Viroloog Marc Van Ranst

“Nog niet zeker over piek heen”

In België zijn 31 nieuwe besmettingen met het coronavirus vastgesteld. Zijn wij over de piek heen?

“Ik denk dat we zeker niet kunnen zeggen dat we over het hoogtepunt heen zijn”, verklaart viroloog Marc Van Ranst. “Misschien zijn we wel over de piek van de instroom uit Noord-Italië. Dat is mogelijk”, vervolgt hij. “Een andere verklaring is heel simpel: in het weekend gaan mensen minder vlug naar een dokter. Ze willen graag naar hun eigen huisarts gaan. Dus ik verwacht maandag meer aanvragen en waarschijnlijk ook meer gevallen.”

Dat Buitenlandse Zaken vooralsnog redelijk vaag blijft over het reisadvies naar Italië - ontraden en niet verbieden - heeft volgens van Ranst dan weer vooral met verschillende belangen te maken die spelen. “Gezondheid primeert, maar het is hoe dan ook een zeer moeilijke beslissing, en dat voor alle diensten van Buitenlandse Zaken, overal", besluit hij.

