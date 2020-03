Mensen blijven hardnekkig dicht bij elkaar zitten: waarom dat geen goed idee is AW

17 maart 2020

13u46

Bron: VTM NIEUWS 70 VTM Nieuws Sinds deze week gelden er enkele strenge maatregelen in België: de scholen werden gesloten, cafés en restaurants blijven dicht en iedereen krijgt het advies om enige afstand te bewaren. Alles om de verspreiding van het coronavirus te vertragen. Alleen lappen sommigen die regels aan hun laars en gaan ze dicht bij elkaar zitten, terwijl dat absoluut geen goed idee is.

Het zonnetje schijnt en lokt talloze zonnekloppers naar buiten. Omdat men geen terras kan opzoeken, lijken velen hetzelfde te denken: ‘dan maar op een bankje genieten van de zon’.

Nochtans raadt de Nationale Veiligheidsraad aan om een minimale afstand van anderhalve meter te bewaren. Op die manier is de kans op besmetting kleiner, waardoor het virus zich veel trager verspreidt. “Op die manier kan het ziekenhuis de beste zorg blijven bieden aan de patiënten die het echt hard nodig zullen hebben”, legde Freek Braeckman eerder uit in VTM Nieuws.

In dit dossier hebben we de belangrijkste vragen en achtergrondinformatie over het virus voor u gebundeld.

