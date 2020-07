Marc Van Ranst steekt cultuursector hart onder de riem met opvallende trui: “We begrijpen mekaar” HLA

09 juli 2020

19u44

Bron: VTM Nieuws 0 VTM Nieuws Viroloog Marc Van Ranst was deze avond te gast in de studio bij VTM Nieuws, dit keer zonder zijn typerende V-halstrui. In plaats daarvan droeg hij een opvallende sweater met het opschrift “We begrijpen mekaar”, een boodschap voor de cultuursector.



De boodschap op de trui van de viroloog ging niet over het dragen van een mondmasker, al had dat ook gekund. “Dit is om de cultuursector te ondersteunen”, legde Van Ranst zijn opvallende kledingkeuze uit. Hij wil daarmee aandacht vragen voor de campagne “Front Line for the Frontliners” van de Ancienne Belgique (AB). Met dat initiatief wil de AB zorgverleners die de voorbije maanden in de frontlinie stonden tegen COVID-19, bedanken. Tot het einde van het jaar reserveert de concertzaal de eerste rij voor het zorgpersoneel.

Op zaterdag 11 juli, de Vlaamse feestdag, gaat de campagne van start en mogen 200 zorgverleners een gratis en exclusief concert bijwonen van Tourist LeMC. “De zorgsector heeft een cruciale rol gespeeld in de bestrijding van het virus. Het is dankzij hen dat AB stilaan weer de deuren kan opengooien. De zorgverleners hebben ons veel gegeven de voorbije periode, nu is het aan ons om ook hen even te bedanken”, zegt Marc Vrebos, algemeen directeur ad interim van AB.